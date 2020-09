"È un'emergenza fuori controllo" In Piemonte la Lega propone di uccidere i lupi (Di martedì 1 settembre 2020) “Un’emergenza che pare fuori controllo e che sta presentando un conto ormai insostenibile alle nostre comunità. Dobbiamo passare a piani di abbattimento selettivo dei lupi”. Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte in Consiglio regionale, Alberto Preioni, commenta così l’ultimo attacco di un lupo sulle montagne della Val d’Ossola.Una vitella si È salvata grazie all’intervento dell’elicottero, riportando gravi ferite all’addome e ad un arto. È successo in Valle Vigezzo, sulle alture di Toceno (VCO) dove una famiglia di allevatori della valle ha portato le sue mandrie. Il lupo ha prima ucciso alcune pecore e poi ha attaccato la vitella che dovrebbe salvarsi grazie alle cure ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : È emergenza