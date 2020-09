Ufficiale: Pescara, Kanouté ceduto al Cercle Brugge KSV (Di martedì 1 settembre 2020) Con un comunicato Ufficiale il Pescara ha reso noto di aver ceduto al Cercle Brugge KSV Elimane Franck Kanouté, che dunque si trasferirà in Belgio a titolo definitivo. Centrocampista senegalese classe ’98 cresciuto nelle giovanili della Juvemtus, era di proprietà degli abruzzesi dal 2017, che lo hanno girato due volte in prestito all’Ascoli e al Cosenza. Foto: sito Ufficiale Pescara L'articolo Ufficiale: Pescara, Kanouté ceduto al Cercle Brugge KSV proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Centrocampo rinforzato. Ufficializzato ieri l'acquisto di Scaccabarozzi, la società gialloblù ha trovato l'accordo per l'acquisizione delle prestazioni sportive dello svincolato Luca Berardocco. Dopo ...

Cultura: D’Annunzio torna a Pescara per i 100 anni della Carta del Carnaro

Sette giorni di eventi per celebrare i 100 anni della Carta del Carnaro. La “Festa della Rivoluzione” torna a Pescara dopo il grande successo riscosso l’anno scorso. Spettacoli, concerti, convegni, in ...

