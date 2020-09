Stati Uniti, via libera ad Amazon per le consegne con i droni-postino (Di martedì 1 settembre 2020) Dalle autorità americane il via libera ad Amazon per le consegne con i droni-postino. WASHINGTON (Stati Uniti) – Negli Stati Uniti le consegne di Amazon potranno essere effettuate con i droni-postino. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Federal Amministration ha riconosciuto la certificazione di vettore aereo all’azienda che inizierà questa sperimentazione. Si tratta di una prova per capire la fattibilità di questo nuovo modo di consegna. Non è escluso nei prossimi anni che il sistema venga esteso in tutti i Paesi. Molto dipenderà dai dati che saranno riscontrati negli Usa coni droni. Il ... Leggi su newsmondo

ShooterHatesYou : Chissà se quello che accade giornalmente negli Stati Uniti (la brutalità della polizia, il razzismo, i morti, i “vi… - matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - mtvitalia : Abbiamo un messaggio speciale da parte dei @BTS_twt ?? Non perderti i #VMAs in diretta dagli Stati Uniti la notte… - NewsMondo1 : Stati Uniti, via libera ad Amazon per le consegne con i droni-postino - occhio_notizie : Ancora violenza negli Stati Uniti -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti, agenti uccidono afroamericano: scoppiano manifestazioni a Los Angeles La Repubblica Arrestato per terrorismo Paul Rusesabagina, l’eroe che ha ispirato Hotel Rwanda

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

TIM, FiberCop e la Rete Unica: ecco cos'è e come cambierà da marzo 2021. Tutto quello che dovete sapere

Entra nel vivo la creazione di FiberCop ossia la società unica che nascerà entro Marzo 2021 e che vedrà al suo interno TIM con la rete secondaria in rame ma anche FlashFiber, la joint venture di TIM e ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...Entra nel vivo la creazione di FiberCop ossia la società unica che nascerà entro Marzo 2021 e che vedrà al suo interno TIM con la rete secondaria in rame ma anche FlashFiber, la joint venture di TIM e ...