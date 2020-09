Sorelle morte in campeggio, il dolore del padre: 'Voglio solo portare via i miei figli'. La mamma sotto choc (Di martedì 1 settembre 2020) 'Voglio solo portare via i miei figli da qui, Voglio solo questo' : lo dice ai microfoni Rai il padre delle due sorelline , Malak e Jannat Lassiri , 14 e 3 anni, morte in tenda, al campeggio 'Verde ... Leggi su leggo

c_appendino : Erano nostre concittadine le sorelle di 3 e 14 anni che sono morte in un campeggio a Marina di Massa, in seguito al… - Corriere : Malak e Jannat, morte mentre dormivano in tenda. Ora salveranno altri: donati gli organi - BCarazzolo : RT @ilfattoblog: ALBERO CADUTO A MARINA DI MASSA Sui giornali si parla di 'tragica fatalità', insomma le due sorelle sono morte per caso. E… - leggoit : Sorelle morte in campeggio, il dolore del padre: «Voglio solo portare via i miei figli». La mamma sotto choc - AgAntonio1987 : RT @unoscribacchino: Due sorelle di 3 e 14 anni morte in campeggio, ma la notizia diventa il bonus vacanze utilizzato dalla loro famiglia (… -