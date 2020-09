Si apre a Trieste Esof 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Trieste è considerata in Italia un polo importante per la ricerca, la scienza e l’innovazione. Una città orientata alla crescita e allo sviluppo sostenibile, con un impatto che si estende oltre l’Italia, internazionalmente famosa per l’alta concentrazione di istituzioni scientifiche. Questi tra i motivi che l’hanno portata a essere scelta come Città europea della scienza per il 2020. Questa settimana Trieste ospiterà infatti lo EuroScience Open Forum 2020, promosso dall’omonima organizzazione di ricercatori europei EuroScience. Esof è il principale evento interdisciplinare in Europa dedicato alla scienza, all’innovazione e a loro rapporto con la società e si svolge a cadenza biennale. Un’edizione che cade ... Leggi su meteoweb.eu

EMarcovich : a #Trieste apre l'Esof e la stampa nazionale non vi dedica nemmeno una riga. #Esof

Ultime Notizie dalla rete : apre Trieste Trieste si apre alla Fiera dell'ingegno imagazine I bianconeri tornano protagonisti sul proprio parquet di casa

A sei mesi di distanza dall'ultima partita ufficiale, con sette giocatori nuovi arrivati sui nove che hanno fatto parte delle rotazioni al debutto stagionale, con i carichi di dure settimane di lavoro ...

Duilio Loi, 60 anni fa il Mondiale con Ortiz: in 53.000 a San Siro per il trionfo

Culmine della parabola di un atleta che aveva gli spazi aperti del mare a segnarne le origini, e che divenne mito, nell'area chiusa di un ring. Il racconto di una sera suggestiva di fine estate - era ...

