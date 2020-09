Referendum, Zingaretti: “Cresce, soprattutto fuori di noi, uno spirito polemico contro il Pd e contro la scelta del Sì. Chi vuol votare lo dica” (Di martedì 1 settembre 2020) “Ho un grande rispetto per molti dei dubbi che stanno alla base della scelta del No e combatto per dar loro una risposta. Ma accanto a esigenze vere e sincere vedo anche il crescere, soprattutto fuori di noi, di uno spirito polemico contro il Pd e contro la scelta del Sì. Il Pd fa sentire la sua voce e questo dà fastidio a molti”. E’ quanto scrive, in un lungo intervento su Repubblica, il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Tale spirito polemico – aggiunge il leader dem – ha una diversa origine e diversi motivi. Innanzitutto, un’insofferenza verso il governo, la maggioranza e il lavoro svolto. Il No così ... Leggi su lanotiziagiornale

