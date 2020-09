Referendum, Berlusconi per il no al taglio. Centrodestra diviso (anche se…) (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set – Il Referendum sul taglio dei parlamentari divide il Centrodestra. Se Lega e Fratelli d’Italia sono per il sì, Forza Italia è per il no. A dettare la linea è proprio Silvio Berlusconi che, sebbene lasci libertà di scelta per “militanti ed eletti”, sostiene che così come è proposto, il taglio è una “riduzione degli spazi di democrazia”. Parole che sono state subito interpretate come un invito a votare no, raccolto da diversi esponenti di FI. Berlusconi: “taglio che non si inquadra in una riforma complessiva delle istituzioni” Berlusconi, ospite ad Agorà Estate su Rai3, ammette: “Personalmente sono molto perplesso. Il ... Leggi su ilprimatonazionale

