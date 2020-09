Pubblicato fac simile della scheda per il referendum (Di martedì 1 settembre 2020) Facsimile della scheda per il #referendumCostituzionale con il quesito referendario.Le modalità di #voto per oltre 51 milioni di elettori.#20settembre#21settembre📰➡️https://t.co/NnzzLIsGXHpic.twitter.com/bDsAsZwo26— Il Viminale (@Viminale) August 31, 2020È on line nel sito del servizio elettorale il facsimile della scheda per il referendum costituzionale confermativo che si svolgerà il 20 e 21 settembre.Questo il testo del quesito stampato sulla scheda: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’ approvato dal ... Leggi su huffingtonpost

È on line nel sito del servizio elettorale il facsimile della scheda per il referendum costituzionale confermativo che si svolgerà il 20 e 21 settembre. Questo il testo del quesito stampato sulla sche ...

Faglie Etna: INGV mappa zone ad alto rischio sismico

Le attività di ricerca e di monitoraggio dell’INGV per la mappa delle zone a maggiore pericolosità sismica delle faglie dell’Etna Il 26 dicembre 2018 una scossa sismica di magnitudo Mw 4.9 ha interess ...

