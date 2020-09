Porsche - LAudi invia 400 dipendenti per incrementare la produzione della Taycan (Di martedì 1 settembre 2020) La Taycan continua a riscuotere grande successo, tanto che le circa 150 unità giornaliere prodotte dallazienda riescono a malapena a tenere il passo con lelevata domanda da parte dei clienti. Per questo motivo, LAudi invierà alla Porsche 400 dipendenti con lobiettivo di aumentare la produzione dellelettrica di lusso.Grandi risultati. Il personale si trasferirà dallo stabilimento di Neckarsulm a quello di Zuffenhausen per due anni, a seguito dei quali gli addetti torneranno a lavorare in Audi. Si tratta solo dellultimo intervento apportato, in ordine di tempo, in questa direzione: già a ottobre, infatti, di fronte ai numerosi pre-ordini la Casa aveva deciso di aumentare la capacità produttiva della vettura fino a 40 mila unità allanno, ... Leggi su quattroruote

Una vera sportiva, una berlina esclusiva, una pioniera dell’ibrido: la Porsche Panamera si è distinta sin da subito per la sua versatilità e la capacità di coniugare tratti opposti in modo unico. La n ...

