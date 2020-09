Montecito in rivolta contro Meghan Markle e il principe Harry (Di martedì 1 settembre 2020) Meghan Markle: dettagli di stile e segreti beauty sfoglia la gallery Orde di paparazzi in attesa fuori dai cancelli della nuova residenza dei Sussex e stazionati anche nei centri commerciali, davanti (e dentro) i negozi e i locali nel centro cittadino. Passanti e vicini di casa rincorsi da giornalisti in cerca di scoop. Elicotteri che sorvolano l’intera città fino a quattro ore al giorno, creando un livello di rumore mai sofferto dai residenti. Nelle ultime settimane, dal trasloco di Harry e Meghan nella loro nuova villa da 14 milioni di ... Leggi su iodonna

