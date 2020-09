Meloni: «Pd e M5S si schifano a vicenda, i metodi di Conte e Gualtieri sono raccapriccianti» (Di martedì 1 settembre 2020) «Con la probabile prevalenza del Sì canteranno vittoria, pensando così di nascondere un’eventuale sonora batosta alle regionali». È lo scenario che Giorgia Meloni prefigura dopo il 21 settembre. La leader di Fdi, in un’intervista alla Stampa ribadisce che voterà Sì al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. «Abbiamo votato sempre per il taglio dei parlamentari a cavallo dei due governi Conte. Ora non ho motivo di cambiare idea anche se comprendo diverse critiche che vengono mosse». Meloni: «La vera battaglia non è il referendum» «So bene», prosegue, «che non basta il taglio. E abbiamo fatto notare che non si possono tagliare gli eletti e lasciare lo stesso numero dei senatori a vita, ... Leggi su secoloditalia

