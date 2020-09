Macelleria Popolare – Milano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Macelleria Popolare Piazza XXIV Maggio – Mercato Coperto – 20123 Milano Tel. 02/39468368 Sito Internet: www.mangiaridistrada.com Tipologia: Macelleria con cucina Prezzi: roastbeef 12€, hamburger con svizzera di manzo 7€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAMacelleria Popolare è una Macelleria sui generis, la cui attenzione alla materia prima utilizzata è massima, con carni biologiche esclusivamente allevate a pascolo, e dove si può comprare ma anche mangiare. La scelta è ampia a comprende diversi tipi di tagli e di carni molto ben preparati e suddivisi per panini, piatti o per la cottura alla griglia. Si va dal panino con lampredotto alla genovese, al pastrami, alle tartare, alle bombette, agli arrosticini o al midollo. Noi ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Macelleria Popolare – Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Macelleria Popolare

Il Giorno

Nel 2016, agli alti lai degli apocalittici renziani opponevamo le giuste preoccupazioni per lo snaturamento della Carta costituzionale nel caso fosse passata una riforma pasticciata e zeppa di cose di ...PECCIOLI. Rinunciare al posto fisso, in un centro commerciale, e mettersi in proprio per aprire una macelleria in un paese. Paolo Merlini, 52 anni, uno dei due macellai presenti nel borgo di Peccioli, ...