Lipari, 22enne morta in ospedale: rivelata la vera causa della morte (Di martedì 1 settembre 2020) Si sta facendo chiarezza su cosa abbia portato alla morte di Lorenza Famularo, la 22enne deceduta il 23 agosto all’ospedale di Lipari. La giovane era ricorda più e più volte al Pronto Soccorso dell’ospedale, ricevendo però cure che i familiari denunciano essere stata molto approssimative. A seguito della sua morte, sull’isola di Lipari sono esplose le proteste. Lorenza Famularo, la 22enne morta di malasanità La vicenda sta tenendo banco in Sicilia e nel resto del Paese, classificandosi come un ennesimo caso di sospetta malasanità su cui è fondamentale fare luce. Così come nel caso della donna incinta dimessa dal Pronto Soccorso e ... Leggi su thesocialpost

