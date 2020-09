Libano, l’ex diplomatico Mustapha Adib è il nuovo primo ministro (Di martedì 1 settembre 2020) A poco meno di un mese dall’esplosione che ha sconvolto Beirut lo scorso 4 agosto, ieri l’ex diplomatico Mustapha Adib, 48 anni, è stato nominato primo ministro libanese e incaricato di formare il nuovo governo. L’esecutivo precedente, guidato da Hassan Diab, si era dimesso dopo le proteste provocate dalla deflagrazione. Leggi anche: Beirut, crisi nera: il governo si è dimesso Ambasciatore in Germania dal 2013 e sunnita come da tradizione nel Paese, Adib è stato votato da 90 su 120 deputati, ottenendo l’appoggio delle maggiori forze sciite capeggiate dai partiti Hezbollah e Hamal, dell’ex primo ministro sunnita Saad Hariri e delle forze cristiane guidate dal presidente Michel Aoun. Il ... Leggi su italiasera

