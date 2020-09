La fragilità di Alessia Marcuzzi: “Mi chiudo in camera e piango da sola” (Foto) (Di martedì 1 settembre 2020) Alessia Marcuzzi confessa la sua fragilità, lo confida tra le pagine della rivista Chi, soprattutto a chi la vede così sicura di se stessa (Foto). E’ vero che è una donna indipendente, che non deve dire grazie a nessun uomo per ciò che ha costruito, per la sua carriera, sta bene da sola ed è solo se ama davvero che sceglie di restare con il suo compagno, con suo marito. E’ maturata Alessia Marcuzzi, nel rapporto di coppia non è più irrequieta, merito magari anche Paolo Calabresi Marconi, ma la conduttrice ammette le sue insicurezze, le sue lacrime. Forse nessuno ha mai pensato fosse una donna anche tanto fragile, ma lei lo tira fuori e parla di quel sorriso che nasconde tanto. Certo il gossip sul presunto flirt con Stefano De Martino le ha ... Leggi su ultimenotizieflash

