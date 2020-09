Italia U21, calciatore positivo al Covid e un altro venuto a stretto contatto: niente ritiro e isolamento fiduciario (Di martedì 1 settembre 2020) Un caso di positività al Covid-19 è emerso anche nel gruppo dell'Italia U21. A renderlo noto è la stessa FIGC con un comunicato ufficiale dove si spiega la situazione legata alla squadra del ct Nicolato che nei prossimi giorni affronterà le gare contro Slovenia e Svezia.Italia U21: due in isolamento"Tra i convocati della Nazionale Under 21, un calciatore è risultato positivo al tampone effettuato prima del raduno in vista delle gare contro Slovenia e Svezia. Nel rispetto dei protocolli vigenti, lo stesso, oltre ad un altro calciatore venuto a stretto contatto, non sono stati ammessi al ritiro e sono stati posti in isolamento ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Italia U21, calciatore positivo al Covid e un altro venuto a stretto contatto: niente ritiro e isolamento fiduciari… - AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ???? 2??1?? | ?? #Nicolato: «Contento di riniziare. Necessitiamo di allargare la rosa» #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU21… - TuttoNazionali : ???? 2??1?? | ?? #Nicolato: «Contento di riniziare. Necessitiamo di allargare la rosa» #TuttoNazionali #Italia… - falliremooggi : @Maicuntent1986 @Fede_Campa1 Mi sono innamorato dopo averlo visto mezzora dal vivo in italia Belgio europeo u21, un… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONALE U21 - L’Italia riparte da Lignano Sabbiadoro, 31 convocati per i match con Slovenia e Svezia -