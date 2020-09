Inferno in autostrada: ambulanza prende fuoco con il paziente a bordo. Il video (Di martedì 1 settembre 2020) Tanta paura questa mattina sull’autostrada campana A2: una ambulanza ha preso fuoco mentre era intenta nel trasporto di un paziente all’ospedale più vicino. #video ALLA FINE DELL' ARTICOLO I fatti, raccontati dai colleghi di SudTv, sono accaduti all’altezza dello svincolo di Atena Lucana, in direzione Salerno. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato allo sviluppo delle fiamme sul mezzo di soccorso; fortunatamente sembra non esserci stato alcun ferito, neanche tra il personale di bordo. I medici di bordo, sembrerebbe, abbiano avuto subito sentore di quello che stesse per succedere di li a poco e hanno avuto la prontezza di fermare l’ambulanza in tempo, per ... Leggi su howtodofor

remainameIess_ : Neanche uscita dall'autostrada metto giusto il braccio fuori per pagare il pedaggio e sento le fiamme dell'inferno… - Today_it : Inferno in autostrada: muore nella smart in fiamme dopo uno scontro con un tir -

Ultime Notizie dalla rete : Inferno autostrada Inferno in autostrada: incidente con 8 auto e 4 feriti. Sette km di coda CasertaNews Maltempo, riaperta l'Autobrennero in Alto Adige | Nord in ginocchio | Allerta arancione in Veneto, Alto Adige e Lazio

E' per fortuna rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. Riaperta l'autostrada del Brennero tra San Michele e Bolzano. Il livello del fiume è sceso sotto la soglia d'allarme. Ad Egna ...

Nord flagellato da grandine e temporali Autobrennero bloccata, 300 persone in fuga

Ultimo fine settimana d’agosto funestato dal maltempo nel nord Italia. Fra trombe d’aria, grandinate, temporali ed esondazioni dalla Lombardia al Veneto fino al Trentino Alto Adige dove si è registrat ...

