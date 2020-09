Il candidato di De Luca fa acqua da tutte le parti. L’Irpinia (a secco) come nel dopoguerra (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dall’Irpinia, la terra di Ciriaco De Mita, arrivano immagini strazianti. Paragonabili a scene del secondo dopoguerra italiano: cittadini e famiglie in fila alle fontane pubbliche per i rifornimenti d’acqua. Code lunghissime nei giorni in cui in Campania riesplode il pericolo coronavirus con il picco dei contagiati. A secco sono 48 comuni tra l’avellinese e il beneventano. E mentre le famiglie avellinesi sono stremate, l’amministratore dell’Alto Calore, l’ente che gestisce il servizio idrico in Irpinia, Michelangelo Ciarcia è in campagna elettorale al fianco del governatore uscente Vincenzo De Luca. Ciarcia è infatti tra candidati della lista nel collegio di Avellino. L'articolo Il candidato di De ... Leggi su anteprima24

pdnetwork : Ogni giorno Salvini pubblica foto di piazze piene. Peccato che l'Ipsos abbia pubblicato un sondaggio sulle elezio… - davidallegranti : I veneti stanno decidendo se dare il 70 o l'80 per cento a Luca Zaia alle elezioni regionali. Per il centrosinistra… - tusciatimes : Sala gremita per la presentazione delle liste Fdi e SiAmo Civita a sostegno del candidato sindaco Luca Giampieri -… - rosa_viscardi : Il candidato di De Luca in Campania cita il boss di “Gomorra” - tusciatimes : Civita Castellana, presentate le liste Fdi e 'SiAmo Civita' a sostegno del candidato sindaco Luca Giampieri -… -