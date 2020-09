Fibrosi cistica: conferme per la tripla combinazione (Di martedì 1 settembre 2020) Fibrosi cistica, nuovi dati clinici favorevoli per la tripla combinazione elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor testata con successo in pazienti con una mutazione F508del Vertex Pharmaceuticals ha recentemente annunciato i positivi risultati emersi da uno studio clinico globale, di Fase III, condotto per valutare il nuovo farmaco Trikafta®, basato sulla tripla combinazione delle molecole elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor, in persone con Fibrosi cistica (FC) di età uguale o… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Fibrosi cistica Fibrosi cistica, fumo tabacco limita benefici farmaci modulatori della proteina CFTR #ATS20 PharmaStar La Commissione Europea ha autorizzato il commercio di KAFTRIO

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX) ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di KAFTRIO (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) ...

Complicazioni per il ragazzo aggredito a Loano. La madre: "Ha la fibrosi cistica, la malattia si sta riacutizzando"

La doppia frattura alla mandibola ha reso impossibili alcune cure per arginare questa patologia genetica. La madre: "Un incubo durato 18 giorni" Gravi complicazioni per Edoardo E., il ragazzo percosso ...

