Ferrero: continuano le assunzioni di Operai ed altre figure (Di martedì 1 settembre 2020) continuano le assunzioni di Operai ed altre figure presso gli stabilimenti del gruppo Ferrero, una delle più grandi industrie dolciarie al mondo e la più grande azienda alimentare italiana, presente in 55 paesi dove lavorano circa 35.000 collaboratori. Ferrero è sempre alla ricerca di Operai per diversi stabilimenti, i quali dovranno occuparsi soprattutto dei clienti e del prodotto per ottenere risultati brillanti; Operai di Produzione Korvella, che dovranno occuparsi della movimentazione e scarico delle materie prime in entrata sulle linee di produzione, delle attività di cernitura, sgusciatura, selezione e condizionamento di nocciole attraverso l’utilizzo dei macchinari di reparto e delle ... Leggi su quifinanza

David Ferrer ritiratosi dal tennis professionistico al Mutua Madrid Open 2019, non ha saputo resistere alla tentazione di tornare sul circuito con uno dei progetti più entusiasmanti della sua carriera ...

