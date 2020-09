F1 News | La Racing Point ha affrontato il weekend di Spa senza Party Mode (Di martedì 1 settembre 2020) Errori e sfortuna hanno fatto sì che finora, nonostante probabilmente la seconda/terza migliore macchina della griglia, la Racing Point non sia ancora riuscita a salire sul podio. La scuderia inglese, al centro delle polemiche per la discussa somiglianza con la Mercedes, ha ottenuto il suo miglior risultato in Spagna, con un quarto e un quinto posto. In Belgio però le due RP20 hanno sorprendentemente deluso, chiudendo mestamente la gara in nona e decima posizione, alle spalle anche dell’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Una domenica negativa che ha fatto seguito ad un sabato altrettanto incolore, con le due monoposto rosa qualificatesi in quarta e quinta fila. Nel paddock della Formula 1 però c’è chi pensa di sapere quali possano essere le ragioni della debacle del team di Lawrence Stroll, che ... Leggi su giornal

sciareneve : RT @mtbitalia: La legge di Primoz: Roglic mette le cose in chiaro a Orcières-Merlette, doppietta slovena con Pogacar #roadbikes #1Settembre… - mtbitalia : La legge di Primoz: Roglic mette le cose in chiaro a Orcières-Merlette, doppietta slovena con Pogacar #roadbikes… - sciareneve : RT @mtbitalia: Mareczko è tornato... super! Tris d'autore in Ungheria, Guardini chiude quinto #mtbrace #1Settembre - mtbitalia : Mareczko è tornato... super! Tris d'autore in Ungheria, Guardini chiude quinto #mtbrace #1Settembre… - gponedotcom : NoBACT e Vircos unite per migliorare la sanificazione delle tute in pista: Le conoscenze in campo sanitario dell'az… -

Ultime Notizie dalla rete : News Racing Ferrari ha fatto appello contro la reprimenda Racing Point Motorsport.com Italia Batman Day, svelate le iniziative per la giornata dedicata al supereroe DC

È stato svelato oggi infatti il programma per la celebrazione globale del Batman Day che si terrà il 19 settembre 2020, invitando i fan di tutte le età, in tutto il mondo, a partecipare a una vasta ga ...

GTWC: al Nurburgring ecco Camathias e De Silvestro-Bernhard

La ragazza svizzera salirà sulla seconda 911 della ROWE Racing con il veterano Porsche, mentre Joel va sulla Mercedes della Haupt Racing. Iscritta anche la AMG GT3 della JP Motorsports per allenarsi i ...

È stato svelato oggi infatti il programma per la celebrazione globale del Batman Day che si terrà il 19 settembre 2020, invitando i fan di tutte le età, in tutto il mondo, a partecipare a una vasta ga ...La ragazza svizzera salirà sulla seconda 911 della ROWE Racing con il veterano Porsche, mentre Joel va sulla Mercedes della Haupt Racing. Iscritta anche la AMG GT3 della JP Motorsports per allenarsi i ...