Coccodrillo in un ruscello in Germania: «Se lo vedete tenetelo d'occhio a distanza» (Di martedì 1 settembre 2020) Il rettile non rappresenterebbe un pericolo per le persone, ma le autorità invitano a fare attenzione ai cani. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Coccodrillo ruscello Trovano in Cina una rara tartaruga con il 'becco d'aquila' e la 'coda di coccodrillo' (video) Curiosando si impara