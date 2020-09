Clamoroso! “Una grave epidemia nel 2020”. La profezia scritta in un libro pubblicato nel 2008 (Di martedì 1 settembre 2020) Tra i molteplici messaggi che nei giorni dell’emergenza Coronavirus stanno riempiendo le chat WhatsApp degli italiani, ne spicca uno relativo ad una presunta profezia contenuta in un libro di Sylvia Browne che avrebbe predetto lo scoppio di un’epidemia. Coronavirus: la profezia di Sylvia Browne Le parole che circolano sono contenute in End of Days, Predictions and prophecies about the End of the world, scritto appunto dalla veggente e medium Sylvia Browne e Linsday Harrison. Edito da Mondadori nel 2008 con il titolo Profezie, in una delle pagine (la 220) vi è proprio un riferimento al fatto che entro il 2020 diventerà la prassi indossare in pubblico mascherine e guanti di gomma. Questo “a causa di ... Leggi su howtodofor

