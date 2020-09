Charlie Hebdo ripubblica le vignette dello scandalo su Maometto (Di martedì 1 settembre 2020) Charlie Hebdo ripubblica le vignette di Maometto che lo avevano reso bersaglio dei jihadisti. Il periodico l’ha annunciato martedì, prima dell’apertura del processo per l’attentato che il 7 gennaio 2015 ha ucciso 12 persone nella sua redazione.“Non chineremo mai la testa, non ci arrenderemo mai”, dichiara il direttore del settimanale satirico, Riss, nel numero la cui copertina include queste vignette, mercoledì in edicola e disponibile online da martedì.I dodici disegni, dapprima pubblicati dal quotidiano danese Jyllands-Posten il 30 settembre 2005 e poi da Charlie Hebdo nel 2006, mostravano Maometto che trasportava una bomba al posto del turbante oppure armato di coltello affiancato da ... Leggi su huffingtonpost

