Cgil: istituzioni devono rilanciare Tpl della Capitale (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “Da mesi ripetiamo come nella Capitale, con la riaperture delle scuole e le inevitabili limitazioni al riempimento dei mezzi di trasporto, aumenteranno i disagi e i rischi di assembramenti di studenti e cittadini. Nonostante le nostre continue richieste, tuttavia non ci si e’ prodigati per riorganizzare il servizio, modificare gli orari della citta’ e aumentare il numero di mezzi di trasporto.” “Tre azioni indispensabili per permettere al servizio pubblico locale di farsi trovare pronto a un appuntamento importante come quello della ripartenza dell’anno scolastico e della ripresa di molte attivita’. Atac, infatti, in vista dell’apertura dell’anno scolastico non ha re-ingegnerizzato i servizi e avra’ a disposizione una flotta di mezzi di superficie ... Leggi su romadailynews

