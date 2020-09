Callejon lascia il Napoli: il risparmio sui conti degli azzurri (Di martedì 1 settembre 2020) «Grazie Josè!». Un breve messaggio – corredato da un video – quello pubblicato dal Napoli sul suo profilo Twitter per salutare Josè Maria Callejon, che lascia ufficialmente il club partenopeo a 33 anni dopo 7 stagioni. Arrivato nell’estate del 2013 per 10 milioni di euro circa, Callejon è stato un perno fondamentale del Napoli di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Callejon lascia il Napoli: il risparmio sui conti degli azzurri: «Grazie Josè!». Un breve messagg… - CalcioFinanza : #Callejon lascia il #Napoli: il risparmio sui conti degli azzurri - ContropiedeA : Callejon lascia ufficialmente il Napoli, lo spagnolo pronto per una nuova avventura - - Antoniu1926 : Il classico piacere a Pastorello ... perché poi adl lascia andare callejon a 33 anni per prendere candreva della st… - daVincenzoCh : RT @Pulcinello10: Chiedo a @Carloalvino e a tutti voi. Ma è possibile che il @sscnapoli nei suoi account non abbia dedicato neanche 1 post… -