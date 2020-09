Bologna, Walter Sabatini: “Inter? Mi sono pentito, avrei dovuto avere pazienza” (Di martedì 1 settembre 2020) “Se mi manca l’Inter? Sì. Mi manca perché non ho espresso il 30% delle mie possibilità. sono stato frettoloso, nervoso, dovevo star lì, capire, accettare le diatribe con la famiglia Zhang. Era una grande occasione per me, sono molto pentito”. Lo ha detto, Walter Sabatini, parlando all’inaugurazione del calciomercato a Rimini. “Quanto resterà fermo Spalletti? Se gli dessero oggi una panchina, correrebbe a prendersela, è in astinenza da calcio. Parliamo di un allenatore straordinario”. Su Lautaro Martinez: “E’ fenomenale, farà grandissime cose, non vedo difetti in lui. Può dimostrarle all’Inter ma anche al Barcellona. Fu Ausilio a condurre la trattativa, io lo sostenni“, ha aggiunto ... Leggi su sportface

