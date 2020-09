Berlusconi: "Conte si dimetta, a prescindere dal voto alle regionali" (Di martedì 1 settembre 2020) Silvio Berlusconi questa mattina è intervenuto telefonicamente ad Agorà e ha attaccato ancora una volta il governo Conte 2 con lo stesso mantra che tutto il centrodestra ripete da quando l'esecutivo giallorosso si è formato un anno fa. Il fondatore di Forza Italia ha detto:"Questo governo e il suo presidente del Consiglio dovrebbero dimettersi a prescindere dal risultato delle elezioni elettorali. Questo esecutivo non rappresenta il volere della maggioranza degli italiani"Secondo Berlusconi, dunque, è indifferente il risultato delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia, votazioni su cui il Cavaliere ha pochi dubbi, essendo certo che le vincerà il centrodestra:"Speriamo che le elezioni ... Leggi su blogo

Forse perché si sentiva più libero dai condizionamenti di un’orchestra come il Corriere della Sera, che proprio oggi ha fatto suonare il sì ad Antonio Polito e il no ad Angelo Panebianco per il refer ...Silvio Berlusconi, per quanto il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, in collegamento telefonico da Arcore con ‘Agorà estate’, ha detto: “Sto ancora riflettendo sul mio voto, fermo ...