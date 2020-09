Batman Day: ecco tutte le iniziative per i fan (Di martedì 1 settembre 2020) Siete pronti a festeggiare il Batman Day? Il 19 settembre arrivano tantissime iniziative per i fan del supereroe più amato del panorama DC Segnate l’appuntamento sul calendario: il 19 settembre 2020 si celebra in tutto il mondo il Batman Day! Se siete fan del mitico uomo pipistrello, la DC Comics ha in serbo per voi tantissime attività digitali per festeggiare questo evento. Tra eventi sui social, aste di beneficenza, attività per i più piccoli, fumetti e quant’altro, ci sarà proprio l’imbarazzo della scelta. Vediamo insieme in che modo possiamo partecipare alle celebrazioni dell’iconico supereroe DC. Batman Day: tutte le attività virtuali In occasione del Batman Day, avrete a disposizione un ventaglio di ... Leggi su tuttotek

