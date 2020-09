Bagarre sulla fiducia per il decreto anti-Covid, forte contrarietà M5s (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – Bagarre alla Camera dove il governo, con il ministro Federico D’Inca’, annuncia la fiducia sul dl Covid, il decreto che proroga la possibilita’ di misure emergenziali, e le opposizioni insorgono, denunciando il tentativo di coprire l’emendamento l’1.121, presentato da una cinquantina di esponenti M5s, contro la proroga dei servizi segreti, voluta dal governo. Leggi su dire

brogifra : @ConteAlmaviva @GiorgioCMascion Ineos credo si stia leccando le ferite. Jumbo è la squadra faro. UAE molto brillant… - EcoLunigiana : #Toscana2020 - Bagarre a #Pontremoli tra centrosinistra e centrodestra sulla candidatura di Clara Cavellini. A live… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagarre sulla

CN24TV

Il campione in carica torna alla vittoria nel terzo round stagionale dopo una bagarre appassionante con Faccioni e Scionti. Dopo il ritiro di Gara 1, il pilota di DM Competizioni si impone in quello s ...“Sulla vicenda dei tirocinanti calabresi non si può più giocare a scaricabarile tra governo centrale e Regione Calabria. Preso atto di quella che è la drammatica realtà, tutte le istituzioni devono im ...