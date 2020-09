Allarme ghiacciai, quello della Fradusta sta scomparendo (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Una riduzione dell'intera area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il 2014, con una diminuzione della superficie che passa dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza quel che resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre una riduzione inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali, ma è vittima di un profondo cambiamento morfologico in corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato nella quinta tappa della Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige. La Carovana dei ghiacciai è la nuova ... Leggi su iltempo

