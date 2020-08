Ufficiale: Catanzaro, ecco Branduani (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Catanzaro ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Branduani, primo acquisto per il club calabrese. Portiere classe ’89, Branduani proviene dall’Empoli, dove era approdato lo scorso gennaio dopo le due stagioni da titolare nella Juve Stabia con cui aveva conquistato la Serie B. Si lega al club giallorosso con un contratto biennale. Foto: sito Ufficiale Catanzaro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La S.S. TURRIS CALCIO comunica l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Giannone. Classe 1989, origini napoletane, attaccante con caratteristiche che gli consentono di ...

Paolo Branduani è il nuovo portiere del Catanzaro Calcio

È il portiere Paolo Branduani il primo volto nuovo del Catanzaro 2020/2021. Classe 1989, nativo di Vizzolo Predabissi (PV), Branduani proviene dall’Empoli, in serie B, dove era approdato lo scorso gen ...

