Titolare Sottovento positivo | errore aprire le discoteche

ANSA, - CAGLIARI, 31 AGO - "aprire le discoteche è stato un errore, o almeno senza linee guida chiare. La colpa non è dei gestori dei locali, non c'erano le condizioni di sicurezza, purtroppo tanta ...

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - "Aprire le discoteche è stato un errore, o almeno senza linee guida chiare. La colpa non è dei gestori dei locali, non c'erano le condizioni di sicurezza, purtroppo tanta g ...È stato ricoverato per covid-19, lui come altri dipendenti e gestori dei locali sardi. Ora Walter Valloni, titolare del Sottovento, parla al telefono con l’Ansa dal letto dell’ospedale di Sassari, dov ...