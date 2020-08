Russia, picchiato nella notte blogger 22enne: aveva definito le proteste in Bielorussia “esempio da manuale” (Di lunedì 31 agosto 2020) aveva parlato in un programma su YouTube delle proteste antiregime in BieloRussia definendole “un esempio da manuale” che “dovrebbe essere interamente studiato da coloro che vogliono raggiungere cambiamenti democratici con mezzi pacifici”. E poche ore dopo Yegor Zhukov, il blogger 21enne divenuto celebre nel corso delle manifestazioni dello scorso anno a Mosca, è stato picchiato da due uomini vicino alla sua abitazione nella capitale russa. I due assalitori, che lo hanno aggredito ieri notte, se ne sono andati in scooter. Già lo scorso 27 luglio due uomini avevano cercato di assalirlo nei pressi della sua casa. Sul caso è intervenuto anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che in post su Twitter ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Russia, picchiato a sangue l'attivista ventiduenne Zhukov - repubblica : Russia, picchiato a sangue l'attivista ventiduenne Zhukov [di ROSALBA CASTELLETTI] [aggiornamento delle 14:35] - Tranviereincaz1 : RT @serenel14278447: Russia, picchiato a sangue l'attivista ventiduenne Zhukov ?? - ve10ve : RT @repubblica: Russia, picchiato a sangue l'attivista ventiduenne Zhukov - ve10ve : RT @repubblica: Russia, picchiato a sangue l'attivista ventiduenne Zhukov [di ROSALBA CASTELLETTI] [aggiornamento delle 14:35] https://t.co… -