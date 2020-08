Referendum: direzione Pd convocata lunedì 7 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA, 31 AGO - La direzione del Pd che deciderà la posizione del partito sul Referendum sul taglio dei parlamentari è stata convocata, a quanto si apprende, lunedì 7 settembre. E' quanto ha deciso la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Maumol : L'Italia da 30 anni discute di costi della politica e dell'efficienza del Parlamento. È legittimo, ma deve avvenire… - AgoraMagazLatin : Referendum: direzione Pd convocata lunedì 7 settembre, 'Siamo pronti a votare la legge elettorale anche domani', di… - bettocchinevio : @Agenzia_Ansa Io sono un simpatizzante del pd e voto si al referendum, non aspetto che me lo dica la direzione . - paoloigna1 : RT @repubblica: Referendum, il Pd convoca la direzione il 7 settembre. E punta sulla legge elettorale [aggiornamento delle 15:27] https://t… - repubblica : Referendum, il Pd convoca la direzione il 7 settembre. E punta sulla legge elettorale [aggiornamento delle 15:27] -

La direzione del Pd che deciderà la posizione del partito sul referendum sul taglio dei parlamentari è stata convocata, a quanto si apprende, lunedì 7 settembre. "La Corte per la prima volta nel 2014 ...La segreteria del Partito Democratico, riunita questa mattina, 31 agosto, in videoconferenza, ha deciso di convocare la direzione nazionale per il 7 settembre con, all'ordine del giorno, il referendum ...