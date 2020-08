**Pil: non cresce da un anno** (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. -(Adnkronos) - Con il 12,8% congiunturale certificato oggi dall'Istat per il secondo trimestre del 2020 (un dato evidentemente influenzato dalle ricadute del blocco deciso per la pandemia di Covid), si conferma la lunga striscia di 'mancata crescita' per la nostra economia. L'ultimo segno più - un anemico +0,1% - risale infatti al secondo trimestre del 2019, ed è stato seguito da una crescita congiunturale zero nel trimestre successivo, e quindi da una serie di andamenti negativi, con -0,2% nell'ultimo trimestre del 2019, e quindi -5,5% nei primi tre mesi del 2020 e poi dal -12,8% comunicato oggi. Leggi su iltempo

