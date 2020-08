"Perché Conte rimane in silenzio". Claudia Fusani, in diretta la "figuraccia gigantesca" del premier sparito da 10 giorni: ora capite? (Di lunedì 31 agosto 2020) “Giuseppe Conte ha fatto una figuraccia gigantesca. Ricordate l'intervista che ha rilasciato al Fatto Quotidiano il 18 agosto?”. Così Claudia Fusani è intervenuta a Omnibus su La7 per commentare la scomparsa pubblica del premier, che per alcuni è un modo per non intestarsi la sconfitta alle elezioni regionali e soprattutto l'eventuale disastro della riapertura delle scuole. Magari l'inquilino di Palazzo Chigi è semplicemente in vacanza e per questo rimane in silenzio, ma secondo la Fusani c'è una spiegazione migliore: “In quell'intervista aveva raccomandato a Pd e M5s di allearsi per le regionali, soprattutto in Marche e Puglia. La risposta è stata ‘neanche per ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Perché Conte Perché ora il coronavirus circola maggiormente tra gli immigrati ilGiornale.it Perché dirò no al Referendum sulla riduzione del numero di parlamentari

Dirò no, in particolare perché al senato la riduzione degli eletti sarebbe tale da rendere praticamente non rappresentate le regioni meno popolose del Paese continuando a pensare questa camera unicame ...

Didattica digitale, perché non si crea una piattaforma nazionale basata su software libero?

Le linee guida rinunciano a trattare la scuola – la Scuola, non le scuole – come un sistema nazionale unitario, lasciano presidi, docenti e studenti alla mercé di multinazionali gigantesche e occhiute ...

