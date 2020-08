Paola Di Benedetto oggi, che stile in versione scout: la “freschezza” in shorts e calzini rosa (Di lunedì 31 agosto 2020) Sfiora i 100 mila like l’ultimo scatto social di Paola Di Benedetto: oggi impegnata in una nuova avventura professionale, l’ex gieffina si mostra in una veste inedita e freschissima. Per le vie di Civita di Bagnoregio, “La città che muore” – così definita dallo scrittore Bonaventura Tecchi – la showgirl vicentina fa tappa in uno dei borghi più belli d’Italia. Parte di un percorso più ampio che porterà Paola alla conquista dell’Italia intera. Questo l’annuncio della modella: “Ciao ragazzi!! – scrive sul social dopo qualche giorno di assenza – Volevo farmi viva, farvi sapere che sono giorni super pieni ma che sto vivendo delle esperienze davvero assurde… sono davvero grata per tutto! Vi voglio bene da una ... Leggi su urbanpost

GossipItalia3 : Paola Di Benedetto oggi, che stile in versione scout: la “freschezza” in shorts e calzini rosa #gossipitalianews - Seno_Coseno : #paodb #federicorossi | #PaolaDiBenedetto, reginetta italiana di #Instagram - IsaeChia : Somiglianza tra #Nadia di #TemptationIsland 8 e #PaolaDiBenedetto - veracegossip : #repost di @ninfagreca che in questi giorni si trova lontana da @paolociavarro impegnato in un nuovo programma insi… - GossipItalia3 : Paola di Benedetto, Paolo Ciavarro e Giulia Salemi: “Attenti a quei tre” #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Benedetto Paola Di Benedetto: attacca i filtri di Instagram SoloDonna Paola Di Benedetto oggi, che stile in versione scout: la “freschezza” in shorts e calzini rosa

Sfiora i 100 mila like l’ultimo scatto social di Paola Di Benedetto: oggi impegnata in una nuova avventura professionale, l’ex gieffina si mostra in una veste inedita e freschissima. Per le vie di Civ ...

Enrico Papi nuovamente alla conduzione di Guess My Age

Enrico Papi al timone di Guess My Age dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30Dal 31 agosto al via su TV8 la nuova stagione della produzione originale che impreziosisce la programmazione del canale. Ai n ...

Sfiora i 100 mila like l’ultimo scatto social di Paola Di Benedetto: oggi impegnata in una nuova avventura professionale, l’ex gieffina si mostra in una veste inedita e freschissima. Per le vie di Civ ...Enrico Papi al timone di Guess My Age dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30Dal 31 agosto al via su TV8 la nuova stagione della produzione originale che impreziosisce la programmazione del canale. Ai n ...