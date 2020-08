Napoli Femminile, esordio a Barra da dimenticare: 2-5 contro la Fiorentina (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutto tonfo per il Napoli Femminile, che nel posticipo della domenica capitola sotto i colpi di una Fiorentina al momento troppo superiore per le azzurre. All’esordio in casa, a Barra, la formazione di Marino parte bene siglando la rete del vantaggio con Errico. La Viola però trova la rimonta già nel primo tempo, portandosi sul 2-1 con la rete di Sabatino e l’autorete di Groff. Ad inizio ripresa la squadra ospite domina e chiude la pratica nel giro di un quarto d’ora: prima Mascarello, poi ancora Sabatino (altri due gol, per la tripletta personale) fanno 5-1. Al 66esimo bomber Deppy segna il 2-5, utile soltanto a rendere il passivo meno pesante. Seconda sconfitta in due gare per le partenopee, che avranno bisogno ancora di tempo per ... Leggi su anteprima24

