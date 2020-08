Modena - Lultimo addio alla De Tomaso (Di lunedì 31 agosto 2020) Lagosto italiano - si sa - è un momento di disattenzione collettiva, presi come si è dal clima vacanziero che pervade lItalia. Così è passato quasi sotto silenzio, fatta eccezione per le cronache locali, un fatto che segna Lultimo e definitivo atto per quello che un tempo era lo stabilimento modenese della De Tomaso. Nella prima parte di agosto sono entrate in azione le ruspe per demolire quel che ancora restava dei capannoni, ormai fatiscenti, di via Virgilio. Al loro posto sorgerà, su una superficie di 2.500 metri quadrati, un centro commerciale della catena Il Globo, specializzata in abbigliamento, anche sportivo. Unazienda nata nel 1978 a Giulianova, in provincia di Teramo, come piccolo punto vendita di calzature e via via cresciuta, fino a contare oggi su oltre 90 store in varie parti ... Leggi su quattroruote

