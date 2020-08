Maxi incendio in capannone industriale a Settimo Milanese, controlli Arpa sull’aria | VIDEO (Di lunedì 31 agosto 2020) I Vigili del fuoco di diversi distaccamenti della zona hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio divampato in un capannone industriale di Settimo Milanese. L’allarme per l’incendio è stato dato ieri sera poco prima delle 21,30, quando l’azienda, che si occupa di lavorazione metalli, era chiusa. Il capannone industriale contiene vernici, bitume e materiali … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Maxi incendio in capannone industriale a Settimo Milanese, controlli Arpa ... Leggi su ilnotiziario

I Vigili del fuoco di diversi distaccamenti della zona hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio divampato in un capannone industriale di Settimo Milanese. L’allarme per l’incendio è stato ...

Inferno nei boschi, la foto su Instagram l’indizio per le indagini

Il post involontariamente rivelatorio su Instagram, ma anche alcune testimonianze raccolte nelle ultime ore potrebbero portare a breve ad una svolta decisiva nelle investigazioni sulle cause del maxi ...

