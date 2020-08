"Ma su quale pianeta vivi?". Meloni contro Lamorgese: "Prima spalancano i porti, poi...". Vergogna di governo (Di lunedì 31 agosto 2020) "Ma su quale pianeta vive?". Giorgia Meloni, nel giorno degli sbarchi da record a Lampedusa che ha costretto il Viminale a mandare altre tre navi quarantena per tamponare il collasso degli hotspot, attacca a spron battuto il ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Per mettere in luce le mancanze del Ministero basta ricordare le stesse parole della sua titolare, che solo pochi giorni fa assicurava: "Il numero dei migranti non è un'emergenza". La leader di Fratelli d'Italia, tra l'indignazione e lo sconcerto per l'arrivo nottetempo di altri 450 tunisini, tuona su Twitter: "Prima spalancano i porti, poi voltano le spalle alla Sicilia e ora cercano anche di mistificare la realtà con le loro menzogne. Dobbiamo fermarli". Rivolto agli sbarchi, certo, ma pure ... Leggi su liberoquotidiano

Come ben sappiamo, l’acqua copre il 70% della superficie terrestre ed è fondamentale per la vita come la conosciamo, visto le sue importanti funzioni. Per questo la Terra è indicato come pianeta blu.

Ufficiale: Chevanton torna al Lecce. Ecco con quale ruolo

Sorpresa gradita in casa Lecce. La società giallorossa comunica che Ernesto Javier Chevanton assume il ruolo di collaboratore tecnico per la stagione sportiva 2020/21 della formazione Primavera.

