La Serie A riparte il 19 settembre, una settimana dopo anche B e C (Di lunedì 31 agosto 2020) Il consiglio federale della Figc ha stabilito anche le date della Coppa Italia. Atalanta: tre positivi asintomatici al Covid, sono in isolamento Leggi su lastampa

