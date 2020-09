Iniziano le grandi manovre dei partiti sul referendum. Sguardi su Pd e Forza Italia (Di lunedì 31 agosto 2020) Sarà la Direzione del Pd della prossima settimana a decidere la linea del partito, il segretario Zingaretti punta all'intesa di maggioranza con i Cinquestelle sostenitori del 'si', ma fra i dem cresce ... Leggi su tg.la7

Iniziano le grandi manovre dei partiti sul referendum. Sguardi su Pd e Forza Italia TG La7 Covid, calano i contagi in Puglia 38 i casi registrati lunedì

BARI- Nella giornata di lunedì sono stati registrati 1.974 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 38 casi positivi: 28 in provincia di Bari, 2 nella provincia Bat, 6 in p ...

Vidal tratta con il Barcellona per svincolarsi: primi contatti con l'Inter

L'Inter accelera su Arturo Vidal, che ha iniziato la trattativa con il Barcellona per svincolarsi dal club blaugrana. Una vera e propria rivoluzione è in atto in casa Barcellona e tanti grandi protago ...

