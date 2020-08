Galli: “Serie A? Ancora prematuro riaprire gli stadi” (Di lunedì 31 agosto 2020) Giovanni Galli sulla riapertura degli stadi La Serie A 2020/2021 è pronta a tornare in campo, ma lo farà senza pubblico. Sulla riapertura degli impianti ne ha parlato il responsabile del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Giovanni Galli, in un’intervista al Messaggero. “Mi pare sacrosanto: dobbiamo aprire le scuole, non gli stadi. Capisco che togliere i “circenses” agli italiani possa dispiacere, ma dal punto di vista scientifico portare il pubblico negli impianti sportivi può avere gli stessi effetti che abbiamo visto nelle discoteche. Miozzo (coordinatore del Comitato tecnico scientifico) ha ragione, tra scuola e stadi non ci dovrebbe essere gara. Il calcio è uno spettacolo non essenziale che può essere fruito anche da casa. Come per le ... Leggi su intermagazine

