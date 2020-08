Francia, la rentrée scolastica è un campo di battaglia (Di lunedì 31 agosto 2020) Per il ministro dell’Educazione nazionale, Jean-Michel Blanquer, «tutto è pronto» per accogliere, oggi, i 12,4 milioni di allievi, dall’asilo al liceo, nel primo giorno del nuovo anno scolastico. Ieri, sono rientrati gli 866mila insegnanti. Ma per la Fsu, principale sindacato della scuola, «assolutamente niente è pronto». Il ministero ha pubblicato il 26 agosto il nuovo protocollo sanitario, rivisto, e solo venerdì sono arrivate le ultime precisazioni, come le ore di educazione fisica, le mense, la ricreazione. Blanquer insiste su una … Continua L'articolo Francia, la rentrée scolastica è un campo di battaglia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

