Ferrari, Binotto giudica il momento: “Non è una crisi” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha commentato il brutto inizio di stagione della Ferrari: “Capiamo e ci dispiace” Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il post gara del Belgio. Le due rosse hanno completato ancora una volta un bruttissimo weekend, con entrambe le monoposto fuori dalla zona punti. Il punto più basso della storia del cavallino rampante, soprattutto in tempi moderni. Una spina nel cuore dei tifosi, che non possono fare altro che rassegnarsi e sperare che nel 2021 migliori leggermente le prestazioni, visto che le vetture saranno le stesse anche nel prossimo motomondiale. “Crisi? No, è sbagliato. Bruttissimo risultato, in una stagione molto difficile. Lo sapevamo con i test invernali, i Covid ... Leggi su zon

