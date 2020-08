Fenomenale prezzo per iPhone 11 da 128 GB su Amazon oggi 31 agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) L'occasione tanto attesa per coloro che stavano aspettando il momento giusto con l'acquisto di un iPhone 11 è finalmente arrivata. Dopo il volantino Unieuro che ho preso in esame alle porte del weekend sulle nostre pagine, con cui ho messo in risalto soprattutto il prezzo fissato dalla catena per la versione più economica di questo device, oggi 31 agosto ritengo estremamente aggressiva la nuova offerta di Amazon che si concentra sulla variante da 128 GB. E vi dico subito che a breve difficilmente verrà replicata una proposta del genere. Di quanto cala il prezzo per iPhone 11 da 128 GB su Amazon In cosa consiste la nuova promozione che rischia di far vacillare la resistenza di coloro che da tempo puntano all'acquisto di un ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Fenomenale prezzo Fenomenale prezzo per iPhone 11 da 128 GB su Amazon oggi 31 agosto OptiMagazine Console Vs PC nel 2020: perché la potenza non è tutto

La prossima generazione di schede grafiche è all'orizzonte, con sia Nvidia che AMD al lavoro sui nuovi chip che, si mormora, saranno lanciati entro la fine dell'anno. Se aggiungiamo nel calderone il l ...

Recensione DJI Osmo Mobile 4: la genialata che rende un gimbal ancora utile

Osmo Mobile 4 riprende il design del modello precedente e ovviamente anche la sua caratteristica peculiare, ovvero la possibilità di essere ripiegato su se stesso per ridurre al minimo le dimensioni n ...

La prossima generazione di schede grafiche è all'orizzonte, con sia Nvidia che AMD al lavoro sui nuovi chip che, si mormora, saranno lanciati entro la fine dell'anno. Se aggiungiamo nel calderone il l ...Osmo Mobile 4 riprende il design del modello precedente e ovviamente anche la sua caratteristica peculiare, ovvero la possibilità di essere ripiegato su se stesso per ridurre al minimo le dimensioni n ...