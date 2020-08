Emiliano ritenta il dialogo con i 5 stelle e lancia il voto disgiunto. La replica: "È in caduta libera" (Di lunedì 31 agosto 2020) Michele Emiliano rilancia il dialogo con i 5 stelle. E, quando mancano venti giorni alle elezioni regionali, ‘suggerisce’ agli elettori dei pentastellati il voto disgiunto: “Per me il dialogo con il Movimento 5 stelle resta aperto, prima e dopo il voto, un dialogo sulle cose da fare insieme, su come migliorarci a vicenda, su come generare cambiamento positivo per la Puglia. Ringrazio Conte e Di Maio per aver avviato questo percorso politico. Gli elettori del Movimento 5 stelle sanno che possono tranquillamente votare me come Presidente e il M5S come partito, attraverso il cosiddetto voto disgiunto. Questa È l’unica strada ... Leggi su huffingtonpost

