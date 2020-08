Da Putin aiuti economici a Minsk, in cambio di fedeltà totale (Di lunedì 31 agosto 2020) Vladimir Putin ha oltrepassato il Rubicone e ha deciso di scommettere sulla tenuta (perlomeno a medio termine) di Alexander Lukashenko. Dopo aver affermato giovedì scorso di avere messo a disposizione del presidente bielorusso una «riserva di uomini» in caso di inasprimento della crisi ha voluto aggiungere di considerare le elezioni dello scorso 9 agosto in Bielorussia «regolari anche se non perfette, visto che neppure Dio ha creato un mondo perfetto». E domenica, dopo avergli «caldamente» fatto gli auguri per il … Continua L'articolo Da Putin aiuti economici a Minsk, in cambio di fedeltà totale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

